Стрелявший в колумбийского сенатора подросток не признал вину

В Колумбии 15-летнего подростка обвинили в покушении на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе. Как сообщает газета El Tiempo, судебное заседание по делу прошло в закрытом режиме, и молодой человек категорически отверг все обвинения.

На заседании подросток заявил о своей невиновности, подчеркнув, что носил оружие исключительно для самообороны.

Согласно информации издания El Tiempo, во время инцидента подростка ранили охранники сенатора. Свидетели происшествия рассказали, что несовершеннолетний нападавший подъехал на мотоцикле и, приблизившись к Урибе на расстояние около полутора метров, открыл огонь, сделав около шести выстрелов в спину политика. Одна из пуль попала сенатору в голову.