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8 июня, 00:14

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе ранен при нападении в Боготе

Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe

Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe

В столице Колумбии произошло вооружённое нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, который ранее заявлял о намерении участвовать в президентской гонке 2026 года. По данным радиостанции Bluradio, инцидент произошёл вечером в субботу, когда политик выступал перед публикой в Боготе.

Неизвестный напал на сенатора со спины. По предварительной информации, он мог получить огнестрельное ранение в область головы. Официальных заявлений о его текущем состоянии пока не поступало, однако местные источники сообщают, что пострадавшему оказывается помощь.

Нападение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе. Видео X / Juan Diego Quesada / 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚝𝚊𝚡

Урибе Турбай известен как один из наиболее заметных представителей колумбийской оппозиции. Попытка покушения на политика может существенно повлиять на политическую обстановку в стране накануне будущих выборов. Власти пока не озвучили версию произошедшего, а также не сообщили о задержании возможного нападавшего.

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Ранее сообщалось, что Колумбия оказалась на грани эпидемии — в стране зафиксирован резкий всплеск заболеваемости жёлтой лихорадкой. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Густаво Петро ввело режим чрезвычайной ситуации.

Андрей Васильев
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