В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки жёлтой лихорадки

Министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо сообщил в эфире телеканала Senal Colombia о решении правительства Густаво Петро принять экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. По последним данным, в Колумбии зарегистрировано 74 случая заражения, причём более трети из них закончились летально.

А ранее Таиланд, который стал популярным местом отдыха среди россиян, столкнулся с неожиданной проблемой — вспышкой скарлатины. Инфекция, поражающая как детей, так и взрослых, вызвала серьёзную обеспокоенность у туристов. Симптомы, включающие высокую температуру и характерную сыпь, заставили многих отказаться от запланированных экскурсий и предпочесть оставаться в отелях. Очаги заболевания были зафиксированы в различных курортных зонах, включая Паттайю и Пхукет.