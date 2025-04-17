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17 апреля, 09:15

В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки жёлтой лихорадки

Колумбия столкнулась с серьёзной угрозой: из-за резкого роста заболеваемости жёлтой лихорадкой в стране объявлено режим ЧС.

Министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо сообщил в эфире телеканала Senal Colombia о решении правительства Густаво Петро принять экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. По последним данным, в Колумбии зарегистрировано 74 случая заражения, причём более трети из них закончились летально.

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А ранее Таиланд, который стал популярным местом отдыха среди россиян, столкнулся с неожиданной проблемой — вспышкой скарлатины. Инфекция, поражающая как детей, так и взрослых, вызвала серьёзную обеспокоенность у туристов. Симптомы, включающие высокую температуру и характерную сыпь, заставили многих отказаться от запланированных экскурсий и предпочесть оставаться в отелях. Очаги заболевания были зафиксированы в различных курортных зонах, включая Паттайю и Пхукет.

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Zuma\TASS

Николь Вербер
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