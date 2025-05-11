Власти Колумбии предоставили убежище экс-президенту Панамы Мартинелли
Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли. Обложка © flickr / World Economic Forum
Власти Колумбии официально предоставили политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю. Решение было лично санкционировано лидером Густаво Петро Уррего, о чём министерство иностранных дел Колумбии сообщило в социальной сети Х.
В ведомстве подчеркнули, что этот шаг соответствует давней гуманистической традиции страны и принципу защиты лиц, подвергающихся политическим преследованиям.
«Решение было должным образом доведено до сведения правительства соседнего государства», — говорится в заявлении.
Ранее министерство иностранных дел Панамы отозвало своего посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, который занимал этот пост всего около двух месяцев. Примечательно, что внешнеполитическое ведомство Панамы воздержалось от каких-либо комментариев относительно причин столь скорого отзыва дипломата из Москвы.