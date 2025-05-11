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11 мая, 03:48

Власти Колумбии предоставили убежище экс-президенту Панамы Мартинелли

Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли. Обложка © flickr / World Economic Forum

Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли. Обложка © flickr / World Economic Forum

Власти Колумбии официально предоставили политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю. Решение было лично санкционировано лидером Густаво Петро Уррего, о чём министерство иностранных дел Колумбии сообщило в социальной сети Х.

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг соответствует давней гуманистической традиции страны и принципу защиты лиц, подвергающихся политическим преследованиям.

«Решение было должным образом доведено до сведения правительства соседнего государства», — говорится в заявлении.

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Ранее министерство иностранных дел Панамы отозвало своего посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, который занимал этот пост всего около двух месяцев. Примечательно, что внешнеполитическое ведомство Панамы воздержалось от каких-либо комментариев относительно причин столь скорого отзыва дипломата из Москвы.

Артём Гапоненко
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