Власти Колумбии предоставили убежище экс-президенту Панамы Мартинелли

Власти Колумбии официально предоставили политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю. Решение было лично санкционировано лидером Густаво Петро Уррего, о чём министерство иностранных дел Колумбии сообщило в социальной сети Х.

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг соответствует давней гуманистической традиции страны и принципу защиты лиц, подвергающихся политическим преследованиям.

«Решение было должным образом доведено до сведения правительства соседнего государства», — говорится в заявлении.