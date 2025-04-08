Estrella: Посла Панамы в России уволили спустя два месяца после назначения
Сергей Рябков и Холман Тодд. Обложка © X / Embajada de Panamá en Rusia
МИД Панамы отозвал своего посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда. Как сообщает La Estrella de Panamá, его служба в Москве продлилась всего около двух месяцев: дипломат заступил на пост 10 февраля этого года.
Внешнеполитическое ведомство Панамы воздержалось от объяснений относительно причин этого решения, подчеркнув, что информация является конфиденциальной. Также не уточняется, кто заменит Тодда на посту посла.
А ранее МИД Молдавии объявил персонами нон грата трёх российских дипломатов из-за побега осуждённого депутата Александра Нестеровского в Приднестровский регион. Россия в ответ приняла зеркальные меры и заявила протест в связи с решением Кишинёва.