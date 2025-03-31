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31 марта, 14:08

Россия пообещала Молдавии жёсткий ответ после объявления трёх дипломатов персонами нон грата

МИД: Россия ответит на объявление персонами нон грата трёх дипломатов в Молдавии

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Москва ответит на решение Кишинёва объявить персонами нон грата трёх сотрудников посольства России в Молдавии. Об этом заявили в МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — приводит сообщение внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Ранее МИД Молдавии объявил персонами нон грата трёх российских дипломатов, в том числе сопредседателя по управлению миротворческой операцией в Приднестровской Молдавской Республике. Также руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Посольство РФ якобы помогло скрыться от правосудия депутату от депутата парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому. Посол России в Кишинёве Олег Озеров отметил, что даже не знаком с таким парламентарием

«Лично господина Нестеровского я не знаю и никогда не знал, его фамилию услышал от прессы», — сказал Озеров после визита в МИД Молдавии.

По словам Озерова, никаких доказательств, кроме «смутных кадров на экране телевизора», спецслужбы республики не предоставили. Посол указал, что Кишинёв мог бы обратиться по имеющимся каналам и получить все необходимые ответы. Однако вместо этого предпочёл, как ранее указали в российской дипмиссии, голословные и неприемлемые инсинуации.

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Ранее суд в Кишинёве дал 12 лет колонии получившему гражданство РФ депутату Александру Нестеровскому — лидеру партии «Возрождение», депутату от блока «Победа». Этот молдавский неоднократно выступал за восстановление связей с Москвой, чем раздражал местные власти, взявшие прямой курс на Запад.

Никита Никонов
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