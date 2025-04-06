Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 23:13

Посольство России в Аргентине контролирует ситуацию с задержанием россиян

Посольство России в Буэнос-Айресе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joni Hanebutt

Посольство России в Буэнос-Айресе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joni Hanebutt

Российские дипломаты в Буэнос-Айресе внимательно следят за развитием событий, связанных с задержанием группы россиян, подозреваемых в торговле людьми. Как заявил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов, важно обеспечить справедливое разбирательство и не допустить, чтобы под подозрения попали непричастные граждане.

Феоктистов подчеркнул, что посольство призывает избегать необоснованного нагнетания обстановки вокруг этого дела, однако отметил, что лица, виновные в преступлениях, должны понести заслуженное наказание в соответствии с законом.

Россиянин задержан за призывы «вырезать русских семьями»
Россиянин задержан за призывы «вырезать русских семьями»

Напомним, что в Аргентине 21 россиянин обвиняется в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Среди задержанных фигурирует Константин Руднев, называвший себя лидером религиозной группы «Ашрам Шамбалы»*. Вместе с тем, как отмечают источники, не все задержанные могут иметь отношение к деятельности этой организации.

* Запрещённая в России тоталитарная псевдорелигиозная организация.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Аргентина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar