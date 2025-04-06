Посольство России в Аргентине контролирует ситуацию с задержанием россиян

Российские дипломаты в Буэнос-Айресе внимательно следят за развитием событий, связанных с задержанием группы россиян, подозреваемых в торговле людьми. Как заявил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов, важно обеспечить справедливое разбирательство и не допустить, чтобы под подозрения попали непричастные граждане.