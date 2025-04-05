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5 апреля, 19:57

В Аргентине заподозрили полицию в русофобии из-за ареста россиян по делу о работорговле

КСОРС: Не все задержанные в Аргентине россияне состояли в секте «Ашрам Шамбалы»*

Арестованный. Обложка © freepik

Арестованный. Обложка © freepik

В Аргентине не все задержанные по делу о работорговле россияне могут быть участниками секты «Ашрам Шамбалы»*, лидером которой объявил себя Константин Руднев. Об этом сообщила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

«Я связалась с нашими соотечественниками в Барилоче, которые переводят адвокату. И она [адвокат] сказала, что это [задержания] не первый случай и что там вообще есть люди, которые никак не связаны с Константином [Рудневым]», — поделилась она с журналистами.

По мнению Ярмолюк, не исключено, что аресты россиян связаны с русофобией, поэтому рано делать выводы о причастности наших соотечественников к преступлениям, в которых их обвинили в Аргентине. Она добавила, что некоторые девушки с гражданством РФ были задержаны ещё до поимки самого Руднева, однако суд пытается всех фигурантов привязать к одному делу и обвинить в тяжких преступлениях.

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Напомним, в Аргентине 21 россиянина обвинили в торговле людьми и секс-эксплуатации. Среди задержанных находится и организатор религиозной секты «Ашрам Шамбалы»* Константин Руднев. По мнению следствия, подозреваемые намеревались зарегистрировать отцом новорождённого лидера секты, чтобы он мог получить аргентинское гражданство и вид на жительство в Бразилии. Следователи считают, что преступная группа заманила предполагаемую жертву, используя «духовные практики», и воспользовалась её уязвимым положением.

* Запрещённая в России тоталитарная псевдорелигиозная организация.

Татьяна Миссуми
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