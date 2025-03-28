Россиянин задержан за призывы «вырезать русских семьями»

Жителя города Десногорска Смоленской области задержали за призывы «вырезать русских семьями» из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом отчиталось региональное управление ФСБ.

«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми», — уточнили в пресс-службе.

Задержанный является гражданином России. Призывы об убийстве русских он размещал в проукраинских и эмигрантских сообществах в одном из мессенджеров. В паблики он вступил на почве острой неприязни к россиянам, уточняет управление. После задержания мужчина раскаяния не выказывал, а заявил о ненависти к российскому народу. Против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.