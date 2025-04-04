Россия нанесла болезненный ответ по Молдавии за высылку дипломатов из-за побега депутата

Россия объявила о высылке троих работников посольства Молдавии, подобное решение стало ответной мерой на аналогичные шаги Кишинёва из-за побега депутата от блока «Победа» Александра Нестеровского в Приднестровье. Об этом сообщили в МИД РФ в связи с вызовом в дипведомство посла Молдавии в Москве Лилиана Дария.

«Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трёх сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну», — говорится в заявлении.

Послу Молдавии был заявлен протест в связи с решением Кишинёва выслать трёх российских дипломатов по надуманному поводу о якобы проведении ими «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».