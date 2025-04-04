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Регион
4 апреля, 10:39

Россия нанесла болезненный ответ по Молдавии за высылку дипломатов из-за побега депутата

МИД: Россия высылает троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры

МИД РФ. Обложка © Life.ru

МИД РФ. Обложка © Life.ru

Россия объявила о высылке троих работников посольства Молдавии, подобное решение стало ответной мерой на аналогичные шаги Кишинёва из-за побега депутата от блока «Победа» Александра Нестеровского в Приднестровье. Об этом сообщили в МИД РФ в связи с вызовом в дипведомство посла Молдавии в Москве Лилиана Дария.

«Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трёх сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну», — говорится в заявлении.

Послу Молдавии был заявлен протест в связи с решением Кишинёва выслать трёх российских дипломатов по надуманному поводу о якобы проведении ими «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».

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Напомним, МИД Молдавии объявил персонами нон грата трёх российских дипломатов, в том числе сопредседателя по управлению миротворческой операцией в Приднестровской Молдавской Республике. В качестве повода Кишинёв заявил, что якобы «российские спецслужбы» помогли осуждённому депутату Александру Нестеровскому бежать в Приднестровский регион.

Татьяна Миссуми
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