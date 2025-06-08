В Боготе задержан стрелявший в колумбийского сенатора Мигеля Урибе

В колумбийской столице арестован мужчина, открывший огонь по сенатору Мигелю Урибе. Об этом сообщил мэр города Карлос Галан.

«Сенатор Мигель Урибе получает неотложную помощь после того, как он стал жертвой покушения в районе Фонтибон. Стрелявший был пойман», — написал Галан.

Министр обороны страны Педро Санчес охарактеризовал произошедшее как покушение на страну и демократию. Он сообщил, что в экстренном порядке будет проведено совещание с представителями вооружённых сил и полиции.