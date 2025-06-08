В Боготе задержан стрелявший в колумбийского сенатора Мигеля Урибе
Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe
В колумбийской столице арестован мужчина, открывший огонь по сенатору Мигелю Урибе. Об этом сообщил мэр города Карлос Галан.
«Сенатор Мигель Урибе получает неотложную помощь после того, как он стал жертвой покушения в районе Фонтибон. Стрелявший был пойман», — написал Галан.
Министр обороны страны Педро Санчес охарактеризовал произошедшее как покушение на страну и демократию. Он сообщил, что в экстренном порядке будет проведено совещание с представителями вооружённых сил и полиции.
Напомним, в Боготе произошло вооружённое нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, который ранее заявлял о намерении участвовать в президентской гонке 2026 года. Неизвестный напал на сенатора со спины. По предварительной информации, он мог получить огнестрельное ранение в область головы.