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8 июня, 02:42

Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался 15-летний подросток

El Tiempo: Стрелявшему в колумбийского сенатора Урибе подростку 15 лет

Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe

Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe

Как сообщает издание El Tiempo, стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе оказался 15-летний подросток. По информации полиции, юный нападавший был ранен охраной политика при попытке скрыться. Очевидцы раскрыли, что он подъехал к месту инцидента на мотоцикле, подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и произвёл не менее шести выстрелов. Одна из пуль попала Урибе в голову.

«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — пишет газета со ссылкой на власти.

Инцидент произошёл во время публичного выступления политика в Боготе. Помимо самого сенатора, пострадали ещё два человека. Эту информацию подтвердил глава полиции Колумбии генерал Карлос Фернандо Триана.

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Ранее сообщалось, что в столице Колумбии было совершено вооружённое нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, объявившего о намерении баллотироваться на пост президента в 2026 году. Как писал Life.ru, Турбай известен как один из наиболее заметных представителей колумбийской оппозиции.

Андрей Васильев
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