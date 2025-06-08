Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался 15-летний подросток

Как сообщает издание El Tiempo, стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе оказался 15-летний подросток. По информации полиции, юный нападавший был ранен охраной политика при попытке скрыться. Очевидцы раскрыли, что он подъехал к месту инцидента на мотоцикле, подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и произвёл не менее шести выстрелов. Одна из пуль попала Урибе в голову.

«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — пишет газета со ссылкой на власти.

Инцидент произошёл во время публичного выступления политика в Боготе. Помимо самого сенатора, пострадали ещё два человека. Эту информацию подтвердил глава полиции Колумбии генерал Карлос Фернандо Триана.