Запачканные кровью перчатки Линкольна продали на аукционе за $1,5 млн
Перчатки Линкольна, запачканные кровью. Обложка Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Freeman's
Белые кожаные перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, которые он надел театр в день своего убийства, были проданы на аукционе за $1,5 млн. Об этом сообщает аукционный дом Freeman's-Hindman.
Согласно информации аукционного дома, Линкольн надевал эти перчатки в театре Форда 14 апреля 1865 года, когда произошло покушение на его жизнь. После смерти тело президента было перевезено в Белый дом для вскрытия, а пальто с перчатками — передано его семье.
Аукционный дом проводит распродажу предметов, связанных с 16-м президентом США, в рамках мероприятия под названием «Наследие Линкольна». В коллекции представлены не только перчатки, но и другие личные вещи, такие как пуговицы от манжета и исторические рукописи.
А в 2021 году свидетельство о смерти 16-го президента США Авраама Линкольна было выставлено на аукционе Moments in Time за 425 тысяч долларов. С 1865 года эта историческая бумага сменила множество владельцев, переходя из одной частной коллекции в другую. Последние три с лишним десятилетия она принадлежала одному коллекционеру, чьё имя не разглашается. Помимо тривиальных сведений, содержащихся в тексте, документ представляет особый интерес благодаря указанной в нем оценочной стоимости поместья почившего американского президента на момент его кончины.