Запачканные кровью перчатки Линкольна продали на аукционе за $1,5 млн

Белые кожаные перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, которые он надел театр в день своего убийства, были проданы на аукционе за $1,5 млн. Об этом сообщает аукционный дом Freeman's-Hindman.

Согласно информации аукционного дома, Линкольн надевал эти перчатки в театре Форда 14 апреля 1865 года, когда произошло покушение на его жизнь. После смерти тело президента было перевезено в Белый дом для вскрытия, а пальто с перчатками — передано его семье.

Аукционный дом проводит распродажу предметов, связанных с 16-м президентом США, в рамках мероприятия под названием «Наследие Линкольна». В коллекции представлены не только перчатки, но и другие личные вещи, такие как пуговицы от манжета и исторические рукописи.