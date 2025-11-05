Путин выразил глубокие соболезнования вдове Юрия Николаева
Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего Юрия Николаева, скончавшегося на 77-м году жизни. Телеграмма российского лидера была опубликована на официальном портале Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Александровича Николаева. Ушёл из жизни замечательный телеведущий и актёр, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек», — говорится в послании главы РФ в адрес вдовы телеведущего Элеоноры Николаевой.
Президент отметил многолетнюю плодотворную работу телеведущего по творческому воспитанию подрастающего поколения. В телеграмме подчёркивается, что светлая память о Юрии Николаеве сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и многочисленных зрителей. Николаев был известен как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики», его карьера на телевидении охватывала несколько десятилетий.
Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был срочно госпитализирован в Москве из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Телеведущий долгое время боролся с серьёзным заболеванием легких. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Николаев умер в возрасте 76 лет вследствие рецидива рака, который проявился в виде новых опухолей в лёгких. Позднее стало известно о том, кому артист завещал свою дорогую недвижимость.
