Стало известно, кому Юрий Николаев оставил дорогую недвижимость после смерти

Народный артист России Юрий Николаев, скончавшийся на 77-м году жизни, вёл скромный по современным меркам образ жизни, обладая всего двумя объектами недвижимости. Его главным семейным гнёздышком стала квартира на Саввинской набережной, приобретённая в 2011 году после продажи предыдущего жилья на Фрунзенской набережной. Рыночная стоимость недвижимости площадью свыше 100 квадратных метров оценивается примерно в 120 миллионов рублей.

Загородный дом в Истринском районе, купленный в начале 1980-х для больной матери, Николаев благоустроил своими силами, создав усадьбу с теннисным кортом. При жизни телеведущий переоформил эту недвижимость на племянников, которых любил как собственных детей, сообщает kp.ru.

По данным издания, племяннице Оле артист много лет назад подарил также квартиру в Москве. Однако единственной наследницей ушедшей звезды первой очереди является его супруга Элеонора Александровна, которая остаётся единственной хозяйкой квартиры с видом на Москву-реку. Племянница в своё время дала Николаеву обещание заботиться о его жене.

Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в Москве после резкого ухудшения самочувствия. Он долгое время страдал от серьёзного заболевания лёгких. К сожалению спасти телеведущего не удалось. Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который проявился новыми опухолями в лёгких.