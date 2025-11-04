Стала известна причина смерти Юрия Николаева

Телеведущий Юрий Николаев скончался из-за рецидива рака, который проявился новыми опухолями в лёгких. Об этом сообщает Mash.

В последние месяцы жизни артист страдал от хронических респираторных заболеваний, испытывая одышку, сильную слабость, кашель и головокружение. Его состояние усугубилось переломом бедра, полученным после падения дома в начале года. Несмотря на неоднократные предупреждения врачей, Николаев продолжал курить по две пачки сигарет ежедневно.

Напомним, Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Сегодня он почувствовал себя плохо дома и его госпитализировали в срочном порядке. В своё время телеведущий вёл «Голубые огоньки», «Песни года» и «Спокойной ночи, малыши!», но набольшую известность получил как ведущий «Утренней почты» и «Утренней звезды».