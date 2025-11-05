Онколог назвал курение возможной причиной смерти Юрия Николаева
Юрий Николаев. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Предполагаемой причиной смерти телеведущего Юрия Николаева могло стать онкологическое заболевание, связанное с длительным курением, полагает онколог Евгений Черемушкин. По его словам, канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, особенно при формировании привычки в подростковом возрасте, способны провоцировать развитие опухолей в верхних дыхательных путях: носоглотке, гортани и ротовой полости.
Собеседник издания «Абзац» отметил, что от 40 до 60% случаев онкологических заболеваний обусловлены воздействием канцерогенов, при этом курение остаётся ведущим фактором риска. При длительном стаже курения могут также развиваться опухоли почек и мочевыводящих путей, поскольку эти органы активно участвуют в выведении токсичных веществ из организма.
«Раннее курение ни к чему хорошему не ведёт, а иногда к патологиям присоединяется сердечно-сосудистая недостаточность», — подчеркнул эксперт.
Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в Москве после резкого ухудшения самочувствия. Он долгое время страдал от серьёзного заболевания лёгких. К сожалению спасти телеведущего не удалось. Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который проявился новыми опухолями в лёгких. Позже стало известно, кому артист оставил дорогую недвижимость.
