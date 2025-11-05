«Спасибо, что «окрестили»: Стриженова, Зейналова и Довлатова скорбят по Юрию Николаеву
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Смерть культового телеведущего Юрия Николаева не оставила равнодушным никого из его коллег, которые делятся своими воспоминаниями о своём товарище и признаются, что Россия лишилась непревзойдённого профессионала и интеллектуала на сцене. Так, ведущая Алла Довлатова в соцсети написала, что именно Николаев открыл ей путь в профессию.
Довлатова и Николаев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_dovlatova
«Спасибо, дорогой Юрий Александрович, за правильные ориентиры в профессии! За неиссякаемую энергию, за непревзойдённый талант, за любимую улыбку, за точность и правду! За ту любовь и восхищение, которыми питали всех нас! Спасибо за то, что «окрестили» на сцене так много молодых дарований и мне посчастливилось быть в далёком 91 году в их числе», — написала Довлатова.
Звезда Первого канала Светлана Зейналова поделилась с поклонниками воспоминаниями о последней встрече с Николаевым, состоявшейся 10 апреля 2025 года. Они вместе снимались в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В тот день телеведущий много шутил, развлекал свою спутницу рассказами из жизни и лишь в какой-то момент устало признался в гримёрке Зейналовой, что борется с болезнью.
Николаев и Зейналова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetlanazey
Телезвезда Екатерина Стриженова назвала Николаева самым обаятельным и светлым человеком. По её словам, легендарный телеведущий умел произвести впечатление настоящего джентльмена и понравиться даже самым равнодушным и холодным критикам. Стриженова отметила в соцсети, что Николаев никогда не говорил громко, но его слушали и без крика.
Николаев и Стриженова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ strizhenovae
Напомним, что Юрия Николаева экстренно госпитализировали в Москве 4 ноября, когда ему резко стало плохо. В течение долгого времени его мучило серьёзное заболевание лёгких. Телеведущий скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который дал метастазы. Композитор и заслуженный артист России Владимир Евзеров раскрыл, о чём Николаев мечтал вплоть до самой смерти. А певец Игорь Николаев признался, что телеведущий был для него «отцом».
