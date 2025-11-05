Игорь Николаев признался, что потерял «папу» в лице умершего от рака Юрия Николаева
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igor_nikolaev_music
Певец и композитор Игорь Николаев показал в соцсети совместное фото с телеведущим Юрием Николаевым, который недавно скончался от рецидива рака. Музыкант рассказал, что их связывали годы крепкой дружбы, а также совместные гастроли.
«Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет. Человек, который всю жизнь называл меня «сынок», а я его «папа», просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съёмок, поездок, душевных незабываемых моментов», — признаётся музыкант.
Игорь Николаев добавил, что телеведущий долго боролся с болезнью, но не терял веры в исцеление, он до последнего надеялся вернуться в профессию и вновь радовать своих зрителей.
Напомним, что Юрия Николаева экстренно госпитализировали в Москве 4 ноября, когда ему резко стало плохо. В течение долгого времени его мучило серьёзное заболевание лёгких. Телеведущий скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который дал метастазы. Композитор и заслуженный артист России Владимир Евзеров раскрыл, о чём Николаев мечтал вплоть до самой смерти.
