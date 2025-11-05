Игорь Николаев признался, что потерял «папу» в лице умершего от рака Юрия Николаева

Певец и композитор Игорь Николаев показал в соцсети совместное фото с телеведущим Юрием Николаевым, который недавно скончался от рецидива рака. Музыкант рассказал, что их связывали годы крепкой дружбы, а также совместные гастроли.

«Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет. Человек, который всю жизнь называл меня «сынок», а я его «папа», просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съёмок, поездок, душевных незабываемых моментов», — признаётся музыкант.

Игорь Николаев добавил, что телеведущий долго боролся с болезнью, но не терял веры в исцеление, он до последнего надеялся вернуться в профессию и вновь радовать своих зрителей.