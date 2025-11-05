«‎Увы, не удалось»: Стало известно, о чём Юрий Николаев втайне мечтал до самой смерти

Юрий Николаев мечтал спеть вживую на сцене, но его план так и не осуществился из-за закрытия программы. Об этом рассказал композитор и заслуженный артист России Владимир Евзеров, слова которого приводит сайт MK.Ru.

Евзеров вспомнил работу в жюри фестиваля «Утренняя звезда». По его словам, это было одно из самых честных соревнований. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале, судьи поднимали таблички открыто, а о «подтянуть балл» никто даже не заикался — правила были непреложны.

«Тогда же, в один из конкурсных дней, Юрий Николаев признался мне, как композитору, что он и сам очень бы хотел петь. И тогда мы с поэтом Николаем Денисовым написали гимн программе. Юра загорелся желанием его исполнить, но, увы, его мечте не удалось сбыться — программу прикрыли», — сказал заслуженный артист.

Напомним, что Юрия Николаева экстренно госпитализировали в Москве 4 ноября, когда ему резко стало плохо. В течение долгого времени его мучило серьёзное заболевание лёгких. Телеведущий скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который дал метастазы.