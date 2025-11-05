Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 23:35

Цискаридзе опубликовал последнее фото с Юрием Николаевым

Николай Цискаридзе и Юрий Николаев. Обложка © Telegram / ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS

Николай Цискаридзе и Юрий Николаев. Обложка © Telegram / ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS

Артист Николай Цискаридзе опубликовал совместную фотографию с телеведущим Юрием Николаевым. Снимок был сделан в конце октября во время записи программы «Сегодня вечером». Изображение размещено в Telegram-канале Цискаридзе.

«Совсем недавно мы вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним», — подписал фотографию артист.

В МИД России назвали легендой умершего телеведущего Юрия Николаева
В МИД России назвали легендой умершего телеведущего Юрия Николаева

Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно доставлен в столичную больницу. У 76-летнего артиста резко ухудшилось самочувствие утром, что потребовало срочной медицинской помощи. Вечером того же дня стало известно, что телеведущий скончался.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Николай Цискаридзе
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar