Цискаридзе опубликовал последнее фото с Юрием Николаевым

Артист Николай Цискаридзе опубликовал совместную фотографию с телеведущим Юрием Николаевым. Снимок был сделан в конце октября во время записи программы «Сегодня вечером». Изображение размещено в Telegram-канале Цискаридзе.

«Совсем недавно мы вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним», — подписал фотографию артист.

Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно доставлен в столичную больницу. У 76-летнего артиста резко ухудшилось самочувствие утром, что потребовало срочной медицинской помощи. Вечером того же дня стало известно, что телеведущий скончался.