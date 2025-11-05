Цискаридзе опубликовал последнее фото с Юрием Николаевым
Николай Цискаридзе и Юрий Николаев. Обложка © Telegram / ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS
Артист Николай Цискаридзе опубликовал совместную фотографию с телеведущим Юрием Николаевым. Снимок был сделан в конце октября во время записи программы «Сегодня вечером». Изображение размещено в Telegram-канале Цискаридзе.
«Совсем недавно мы вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним», — подписал фотографию артист.
Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно доставлен в столичную больницу. У 76-летнего артиста резко ухудшилось самочувствие утром, что потребовало срочной медицинской помощи. Вечером того же дня стало известно, что телеведущий скончался.
