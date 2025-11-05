В МИД России назвали легендой умершего телеведущего Юрия Николаева

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило соболезнования родным и близким Юрия Николаева в связи с кончиной известного телеведущего и актёра. В официальном сообщении, размещённом в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, артист был назван легендой отечественного телевидения.

«С прискорбием узнали о кончине легендарного ведущего Юрия Александровича Николаева. Выражаем соболезнования родным и близким», — заявили в министерстве.

В заявлении ведомства подчёркивается, что накануне, 1 ноября, отмечался полувековой юбилей творческой деятельности Николаева. К этой знаменательной дате был приурочен специальный выпуск программы «Сегодня вечером», для которого министр иностранных дел Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью.

Глава внешнеполитического ведомства поделился личными воспоминаниями о знакомстве с Николаевым, отметив, что первоначально знал его только как телевизионного ведущего, но впоследствии их знакомство переросло в регулярное общение.

Юрий Николаев — народный артист России, создатель таких популярных проектов как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Его актёрская фильмография включает работы в картинах «Большие перегоны» и «Девушка из камеры № 25». В 2024 году вышла автобиографическая книга мастера «Здесь все по-честному». За многолетнюю творческую деятельность Николаев был удостоен государственных наград, включая ордена Дружбы и Почёта.

Ранее сообщалось, что телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Николаев почувствовал себя плохо дома, после чего был экстренно госпитализирован. В последнее время он страдал от серьёзного заболевания лёгких. Ещё в ноябре 2024 года он был госпитализирован в реанимацию после обморока, где врачи диагностировали отёк лёгких.