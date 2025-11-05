Академия Российского телевидения: Николаев вёл любимые миллионами передачи

Телеведущий Юрий Николаев являлся одним из столпов отечественного телевидения, его передачи пользовались огромной популярностью у зрителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Академии Российского телевидения.

В сообщении подчеркивается, что Юрий Николаев «был корифеем отечественного телевидения», а программы, которые он вёл, были не просто рейтинговыми, а по-настоящему любимыми у миллионов зрителей. Академия также выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего.

«Ушёл из жизни Юрий Александрович Николаев — корифей отечественного телевидения, народный артист России. Он был членом Академии Российского телевидения с 2007 года. Он начинал как актёр театра и кино. Однако известен зрителям по телепередачам «Утренняя почта», созданной им «Утренней звезде», «Достояние республики» и многим другим. Эти программы были не просто рейтинговыми, а по-настоящему любимыми передачами миллионов зрителей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Николаев почувствовал себя плохо дома, после чего был экстренно госпитализирован. В последнее время он страдал от серьёзного заболевания лёгких. Ещё в ноябре 2024 года он был госпитализирован в реанимацию после обморока, где врачи диагностировали отёк лёгких. Николаев начал карьеру на телевидении в 1975 году в качестве ведущего «Утренней почты», позже основал продюсерскую фирму ЮНИКС, запустившую «Утреннюю звезду».