Умер актёр из «Ментовских войн» Иван Фирсов
Обложка © Кадр из фильма «Шаман-2», режиссеры Максим Кубринский, Павел Мальков, сценаристы Николай Голиков, Александр Басов, Алексей Зензинов, Владимир Забалуев, Андрей Золотарев и др. / Kino-teatr
На 58-м году жизни скончался российский актер Иван Фирсов, запомнившийся зрителям по ролям в популярных телесериалах «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский». О печальном известии общественности сообщил портал Kino-Teatr.ru.
Информацию о причине смерти артиста, а также о дате и месте прощания с ним родственники пока не обнародовали. Эти детали станут известны позднее.
Карьера Фирсова в кино началась в 2010 году с эпизодической роли в сериале «Дознаватель». Уроженец Ленинграда за годы работы успел появиться более чем в двадцати кинопроектах, среди которых «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация» и продолжения принесших ему известность картин.
Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Владимира Симонова. Актёру было 68 лет, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Артист сыграл более чем в 150 кинокартинах. Широкую известность ему принесли работы в таких проектах, как кинолента «Одиноким предоставляется общежитие», а также телесериалы «Граница. Таёжный роман», «Московские окна» и «Дети Арбата».
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.