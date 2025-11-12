Россия и США
12 ноября, 09:18

Умер актёр из «Ментовских войн» Иван Фирсов

Обложка © Кадр из фильма «Шаман-2», режиссеры Максим Кубринский, Павел Мальков, сценаристы Николай Голиков, Александр Басов, Алексей Зензинов, Владимир Забалуев, Андрей Золотарев и др. / Kino-teatr

На 58-м году жизни скончался российский актер Иван Фирсов, запомнившийся зрителям по ролям в популярных телесериалах «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский». О печальном известии общественности сообщил портал Kino-Teatr.ru.

Информацию о причине смерти артиста, а также о дате и месте прощания с ним родственники пока не обнародовали. Эти детали станут известны позднее.

Карьера Фирсова в кино началась в 2010 году с эпизодической роли в сериале «Дознаватель». Уроженец Ленинграда за годы работы успел появиться более чем в двадцати кинопроектах, среди которых «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация» и продолжения принесших ему известность картин.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Владимира Симонова. Актёру было 68 лет, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Артист сыграл более чем в 150 кинокартинах. Широкую известность ему принесли работы в таких проектах, как кинолента «Одиноким предоставляется общежитие», а также телесериалы «Граница. Таёжный роман», «Московские окна» и «Дети Арбата».

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

