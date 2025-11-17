Ира Небога: биография, история болезни и последние новости о блогере, ушедшей из жизни Оглавление Кто такая Ира Небога Какой рак был у Иры Небоги «Что с головой?» — как началась болезнь и что происходило с ней История болезни Иры Небоги Ира Небога в соцсетях Цитаты из интервью Последние новости: когда ушла Ира Небога и как это стало известно Фото Иры Небоги: до и во время болезни Кто такая Ира Небога? Какой рак у неё был? Что писала в Telegram во время болезни? Сколько ей было лет, когда она умерла? Все подтверждённые данные о жизни, диагнозе и уходе известного блогера — в материале Life.ru. 17 ноября, 12:36 Ира Небога — какой рак был, сколько было лет. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neneboga, © Freepik

Долго боровшаяся с раком блогер Ирина Небога из Новокузнецка ушла из жизни 15 ноября 2025 года в возрасте всего лишь 21 года. Известно стало об этом из её телеграм-канала. Но какова причина смерти девушки такого юного возраста, чем именно она была больна и как попрощалась со своими подписчиками в своих соцсетях? Life.ru собрал всё об истории жизни и борьбы девушки с болезнью.

Кто такая Ира Небога

Ира Небога (настоящее имя Ирина Антонова) родилась 29 января 2004 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Прожила она там почти всё детство, до 17 лет.

Мама — творческая личность, дизайнер по профессии, а также риелтор. Отец — бывший шахтёр, ставший в 1990-х годах бизнесменом. Правда, как рассказывала сама Ирина, папа запомнился больше в негативном ключе, так как очень зависел от алкоголя и держал в страхе всю семью.

Дабы заслужить любовь и внимание родителей, Ирина посвящала всю себя учёбе и даже окончила лицей с золотой медалью и художественную школу с красным дипломом. Однако, несмотря на все её достижения, сама Ира оставалась незамеченной из-за проблем дома, где отец регулярно закатывал пьяные скандалы и устраивал драки, а мать старалась всеми силами сохранить хрупкое семейное спокойствие. На фоне всего этого негатива в 13 лет у девочки возникли суицидальные мысли.

Чувствуя себя ненужной, будущая блогерша связалась с компанией, начала курить и пить. Но это был не предел. Новые «друзья» дали попробовать тяжёлые запрещённые вещества, от передозировки которых Небога чуть не умерла. Однако девушка так сильно себя ненавидела, что не боялась ни умереть, ни стать жертвой жестокого насилия — вроде того, свидетельницей которого она сама стала во время проживания со своими наркодрузьями в каком-то притоне.

Освободилась от наркозависимости Ира только в 17 лет, когда ей поставили редкий страшный диагноз.

Ира Небога — чем болела и когда умерла. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neneboga

Какой рак был у Иры Небоги

Проблемы со здоровьем начались ещё в 16 лет, когда у девушки сильно заболела нога, настолько сильно, что она даже не могла посещать школу. Около месяца Ирина проходила обследования, но местные врачи никак не могли поставить диагноз — и тогда было решено отправиться в столицу. Там специалисты смогли понять, в чём именно дело; у Иры онкология второй стадии.

Но девушка даже в какой-то мере обрадовалась заболеванию, ведь этот диагноз мог освободить её от всех проблем — чувства ненужности, тяжёлого детства и зависимости. Поэтому она попыталась отказаться от химиотерапии, но мама была категорически против и заставила дочь лечь в больницу.

Начало лечения пришлось на абстинентный синдром — боли от препаратов усилились отказом от наркотиков.

Рак поразил тазовые кости, и, чтобы прекратить распространение заболевания, было проведено 14 курсов химиотерапии и сложная операция. Сперва собирались удалить половину таза и установить железный протез, но он мог не прижиться. Выход нашли хирурги Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Так Ире провели резекцию левой подвздошной кости и тем самым убрали очаг заболевания, что позволило прекратить дальнейшее распространение опухоли. А через год стало известно, что болезнь перешла в ремиссию.

«Что с головой?» — как началась болезнь и что происходило с ней

Когда Ирина Небога поборола свой недуг, она решила начать жить с нуля. Не без помощи психологов вышла из депрессии, занялась бизнесом, хотя и не совсем удачно, но смогла рассчитаться с долгами. Но судьба решила снова жестоко пошутить — начался рецидив.

В течение всех трёх лет ремиссии тазовые кости находились под пристальным контролем и никаких изменений там не было. В 2024 году, во время планового обследования, Ира решила проверить весь скелет, а не только таз. В этот самый момент у нее и обнаружили 8-сантиметровое образование в черепе. Диагноз — глиобластома мозга четвёртой стадии.

Случай Ирины врачи посчитали безнадёжным и поставили её перед фактом — дальнейшее лечение будет уже не для выздоровления, а лишь для продления жизни. Но девушка так просто сдаваться не собиралась. Она сама занялась изучением всех способов борьбы с онкологией и направляла врачей в лечении.

Пройдя ещё пять курсов химиотерапии, девушка отправилась в Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Там в ходе операции ей удалили часть черепа.

Ира Небога была активным блогером и рассказывала о своём диагнозе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neneboga

История болезни Иры Небоги

Наступила ремиссия. Но Ире было ещё необходимо установить пластину взамен удалённого фрагмента черепа. Было проведено немало консультаций с нейрохирургами, как именно сделать это максимально щадяще.

Однако сделать операцию не успели. Через два с половиной месяца выяснилось, что у неё появились метастазы по всему скелету и в лёгких.

Ира Небога в соцсетях

Ещё когда Ира впервые попала в больницу, её подруга предложила ей завести свой блог. Начала девушка с «Тиктока», а после перебралась и в «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Её контент был до гениальности прост: она всего-навсего шутила над своим недугом, тем самым помогала и себе пережить трудности и подбодрить своих подписчиков, которые сами борются с раком или поддерживают своих родных, столкнувшихся с этой ужасной проблемой.

Ира Небога не скрывала своей болезни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neneboga

Цитаты из интервью

Ира Небога успела дать интервью изданию Psychologies, где поделилась своими страхами, надеждами и правдой о раке.

— Я знала, что такое злокачественная опухоль, — мой дедушка умер от рака печени. Но сама я всегда легкомысленно к этому относилась. Казалось, что рак может быть у каждого, но только не у меня. Реакция на диагноз у меня была незамедлительной. Я ушла в истерику. Прорыдав четыре часа своей жизни, я поняла, что это, в принципе, не конец и жить дальше можно. А точнее — нужно, — говорила Ира.

Ира говорила, что, узнав о её болезни, многие знакомые стали потихоньку отстраняться от её жизни — и её главной опорой стала мама. Девушка не бросила школу — училась дистанционно.

— После выздоровления я мечтаю накопить денег и свозить маму на Мальдивы, ведь она как никто другой этого заслуживает, — делилась Ира.

Последние новости: когда ушла Ира Небога и как это стало известно

В воскресенье стало известно, что 15 ноября на 22-м году жизни Ирина скончалась. Об этом стало известно из её телеграм-канала, где появилось прощальное сообщение, написанное от её лица:

— Я сражалась до последнего, но вчера в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете. Хочу поблагодарить всех вас за многое. За то, что поддерживали меня все эти годы, не давали отчаяться, писали приятные комментарии, конечно же, за финансовую поддержку тоже. Мне всегда было приятно встретить подписчика на улице, пообщаться. Я вас очень люблю и ценю, — было написано на страничке.

Фото Иры Небоги: до и во время болезни





