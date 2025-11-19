Умер участник СВО и первой операции РФ с США в Афганистане Алексей Милованов

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о смерти Алексея Милованова — ветерана СВО и участника первой совместной антинаркотической операции России и США в Афганистане в 2010 году. По словам журналиста, он прошёл два контракта в зоне СВО в составе Добровольческого корпуса. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем. Сладков назвал погибшего честным и очень прямым человеком.

«Леша Милованов от нас ушёл… Жалко как. <…> Ушёл на пенсию, отвоевал в СВО два контракта в Добровольческом корпусе. Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный. Он не говорил, как надо делать, он сам так и делал», — написал он.

Ранее стало известно о смерти ещё одного участника СВО — 40-летнего старшины Арчына Демчинова, который скончался от тяжёлой болезни во время отпуска на Алтае. Он служил по контракту с 2003 года, участвовал в боевых действиях и был награждён двумя медалями. Точный диагноз, который привёл к его смерти, не раскрывается.