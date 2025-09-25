Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 сентября, 10:40

40-летний боец СВО умер от тяжёлой болезни во время отпуска на Алтае

Арчын Владимирович Демчинов. Обложка © Telegram / Республика Алтай в Telegram

На Алтае во время отпуска скончался старшина Арчын Демчинов, участвовавший в специальной военной операции и приехавший на малую родину в отпуск. Сообщение о смерти 40-летнего бойца распространил Telegram-канал «Республика Алтай».

«Во время отпуска от тяжёлой болезни ушёл из жизни участник СВО, старшина Арчын Владимирович Демчинов», — говорится в публикации.

Боец прошёл срочную службу в Чеченской Республике, куда был направлен в 2023 году, а за свои заслуги был удостоен двух медалей. Контракт с Министерством обороны мужчина заключил в октябре 2003 года, и почти два года провёл на фронте Какой именно недуг сгубил военнослужащего, неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале в Волгоградской области с захоронением погибшего бойца СВО. Вдова настояла на его похоронах в рабочем посёлке Рудня, тогда как все родные бойца живут в Волгограде. По итогу могила была выкопана, теперь родственники ветерана требуют эксгумации и перезахоронения останков, а также утверждают, что вдова заключила брак с погибшим всего за две недели до его смерти.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

