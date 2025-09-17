Скандал на могиле: Под Волгоградом родные потребовали эксгумации тела бойца СВО

В Волгограде возник спор между родственниками и вдовой погибшего участника специальной военной операции о месте его захоронения. Согласно публикации издания V1.ru, конфликт разгорелся после того, как супруга военнослужащего настояла на похоронах в рабочем посёлке Рудня, хотя все родственники погибшего проживают в Волгограде.

Родственники погибшего утверждают, что брак был заключён за две недели до подписания контракта, а во время поисков солдата, которые продолжались 11 месяцев, вдова «снимала Тиктоки, как отдыхает с мужчинами, и отправляла голосовые сообщения, что ей нужны деньги».

После таких сомнительных выходок женщины родственники намерены обратиться в суд с требованием перезахоронения тела в Волгограде. Однако вдова заявляет, что действовала в соответствии с волей покойного.

«Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад», — уверяет женщина.

Руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников полагает, что шансы добиться эксгумации и перезахоронения будут практически невозможными с профессиональной точки зрения.

По данным издания, все положенные выплаты уже распределены в равных долях между супругой, двумя несовершеннолетними детьми (на специальные счета) и родителями погибшего.