Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 10:48

Скандал на могиле: Под Волгоградом родные потребовали эксгумации тела бойца СВО

V1.ru: Родственники требуют вырыть из могилы тело бойца СВО под Волгоградом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

В Волгограде возник спор между родственниками и вдовой погибшего участника специальной военной операции о месте его захоронения. Согласно публикации издания V1.ru, конфликт разгорелся после того, как супруга военнослужащего настояла на похоронах в рабочем посёлке Рудня, хотя все родственники погибшего проживают в Волгограде.

Родственники погибшего утверждают, что брак был заключён за две недели до подписания контракта, а во время поисков солдата, которые продолжались 11 месяцев, вдова «снимала Тиктоки, как отдыхает с мужчинами, и отправляла голосовые сообщения, что ей нужны деньги».

После таких сомнительных выходок женщины родственники намерены обратиться в суд с требованием перезахоронения тела в Волгограде. Однако вдова заявляет, что действовала в соответствии с волей покойного.

«Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад», — уверяет женщина.

Руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников полагает, что шансы добиться эксгумации и перезахоронения будут практически невозможными с профессиональной точки зрения.

По данным издания, все положенные выплаты уже распределены в равных долях между супругой, двумя несовершеннолетними детьми (на специальные счета) и родителями погибшего.

Россиянке пришлось дважды отпевать своего погибшего на СВО мужа из-за священника
Россиянке пришлось дважды отпевать своего погибшего на СВО мужа из-за священника

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Тура потребовали от вдовы участника СВО, получившей 1,5 миллиона рублей в связи со смертью мужа, вернуть часть средств. Чиновники утверждали, что у погибшего был ещё один близкий родственник, которому также полагалась данная сумма.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar