Пани Зося из «Кабачка «13 стульев» умерла в возрасте 85 лет
Валентина Шарыкина. Обложка © Театр Сатиры
На 86-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса Валентина Шарыкина, прославившаяся ролью пани Зоси в популярном телевизионном шоу «Кабачок «13 стульев». Печальную новость сообщила пресс-служба Театра сатиры, где служила артистка.
Актриса долгое время боролась с тяжёлым заболеванием, но точная причина смерти не раскрывается. В некрологе театра Шарыкину назвали «верным и надёжным другом», и «невероятно щедрым человеком широкой души», отметив её более чем 70-летнюю творческую карьеру в театре и кино.
Народная любимица запомнилась зрителям по роли официантки пани Зоси в культовом телевизионном проекте «Кабачок «13 стульев», где она участвовала во всех выпусках на протяжении 15 лет трансляции. Артистка была удостоена звания заслуженного деятеля культуры Польши (1976) и заслуженной артистки РСФСР (1981), а также снималась в таких известных проектах, как «Старшая сестра», «Майор Вихрь» и «Воронины».
