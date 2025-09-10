Трансферная стоимость Батракова достигла уровня Роналду

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков теперь оценивается в 12 миллионов евро, что совпадает с рыночной стоимостью португальца Криштиану Роналду. Об этом говорится на портале Transfermarkt.

Игроку 20 лет, он прошёл подготовку в академии «Локомотива» и сыграл 10 матчей в текущем сезоне, забив девять голов и отдав две результативные передачи в различных турнирах.