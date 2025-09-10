Мессенджер MAX
9 сентября, 23:19

Трансферная стоимость Батракова достигла уровня Роналду

Алексей Батраков. Обложка © Пресс-служба ФК «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков теперь оценивается в 12 миллионов евро, что совпадает с рыночной стоимостью португальца Криштиану Роналду. Об этом говорится на портале Transfermarkt.

Игроку 20 лет, он прошёл подготовку в академии «Локомотива» и сыграл 10 матчей в текущем сезоне, забив девять голов и отдав две результативные передачи в различных турнирах.

Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к чемпионатам мира
Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский специалист Доменико Тедеско возглавил стамбульский «Фенербахче», соглашение с новым главным тренером заключено на два года. Тедеско сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью, который покинул команду после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.

