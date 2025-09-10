Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к чемпионатам мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов, забитых в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Он реализовал пенальти в матче квалификации ЧМ-2026 против Венгрии, увеличив свой личный счёт до 39 голов.

Благодаря этому достижению Роналду догнал Карлоса Руиса из Гватемалы, который удерживал этот рекорд с 2016 года. Ранее португальский форвард опередил Лионеля Месси, у которого на счету 36 голов в отборочных матчах.

Матч между сборными Португалии и Венгрии, прошедший в Будапеште, завершился победой гостей со счетом 3:2. Роналду внёс вклад в успех своей команды, реализовав пенальти на 58-й минуте.

Эта победа стала для Португалии второй подряд в отборочном цикле к ЧМ-2026. В первом туре португальцы одержали разгромную победу над Арменией со счетом 5:0.