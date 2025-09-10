Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 21:24

Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к чемпионатам мира

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов, забитых в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Он реализовал пенальти в матче квалификации ЧМ-2026 против Венгрии, увеличив свой личный счёт до 39 голов.

Благодаря этому достижению Роналду догнал Карлоса Руиса из Гватемалы, который удерживал этот рекорд с 2016 года. Ранее португальский форвард опередил Лионеля Месси, у которого на счету 36 голов в отборочных матчах.

Матч между сборными Португалии и Венгрии, прошедший в Будапеште, завершился победой гостей со счетом 3:2. Роналду внёс вклад в успех своей команды, реализовав пенальти на 58-й минуте.

Эта победа стала для Португалии второй подряд в отборочном цикле к ЧМ-2026. В первом туре португальцы одержали разгромную победу над Арменией со счетом 5:0.

Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч
Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Осло и закончилась со счётом 11:1. Самым результативным игроком встречи стал Эрлинг Холанн, пять раз поразивший ворота соперника. Подробнее о ходе матча читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Сборная Португалии по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar