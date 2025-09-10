Пента-трик Холанна помог Норвегии разгромить Молдавию со счётом 11:1

Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Игра состоялась в Осло и закончилась со счётом 11:1.

Самым результативным игроком встречи стал Эрлинг Холанн, пять раз поразивший ворота соперника на 11-й, 36-й, 43-й, 52-й и 83-й минутах. Помимо него в составе победителей отличились Феликс Мюре, Мартин Эдегор и Телониус Осгор, оформивший покер, включая один гол с пенальти. Единственный мяч в ворота норвежской команды забил защитник Лео Эстигор, отправивший мяч в собственные ворота на 74-й минуте.

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, не потеряв ни одного очка в пяти сыгранных матчах. Сборная Молдавии, напротив, занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка в пяти играх. На втором месте в группе находится Италия (9 очков; 4 матча), за ней следуют Израиль (9 очков; 5 матчей) и Эстония (3 очка; 5 матчей). В следующем матче, 11 октября, норвежцы примут сборную Израиля, а сборная Молдавии 14 октября сыграет на выезде против Эстонии.