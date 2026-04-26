Возвращение Русского танка: Садулаев стал пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он уверенно победил выступающего за Словакию уроженца Северной Осетии Батырбека Цакулова.

Это пятое золото европейского первенства в карьере Садулаева. Он также двукратный олимпийский чемпион, шестикратный победитель мировых первенств и двукратный чемпион Европейских игр (2015, 2019).

Чемпионат Европы по борьбе в столице Албании завершится 26 апреля. Россияне выступают под флагом Объединённого мира борьбы.

Ранее российский борец Башир Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 65 кг он разгромил представителя Албании Ислама Дудаева со счётом 10:0.