Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 21:01

Возвращение Русского танка: Садулаев стал пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Абдулрашид Садулаев. Обложка © ТАСС / imago images / United World Wrestling

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он уверенно победил выступающего за Словакию уроженца Северной Осетии Батырбека Цакулова.

Это пятое золото европейского первенства в карьере Садулаева. Он также двукратный олимпийский чемпион, шестикратный победитель мировых первенств и двукратный чемпион Европейских игр (2015, 2019).

Чемпионат Европы по борьбе в столице Албании завершится 26 апреля. Россияне выступают под флагом Объединённого мира борьбы.

Россиянки завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе

Ранее российский борец Башир Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 65 кг он разгромил представителя Албании Ислама Дудаева со счётом 10:0.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar