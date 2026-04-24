Россиянки завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе

В столице Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе. Первый медальный день в женском турнире принёс российской сборной две бронзовые награды.

Призёрками стали Елизавета Смирнова в весовой категории до 50 килограммов и Светлана Липатова — до 59 килограммов.

В пятницу, 24 апреля, в борьбу за золото вступят ещё две россиянки: Амина Танделова (до 62 кг) и Алина Касабиева (до 65 кг). Кристина Братчикова (до 72 кг) поборется за бронзовую медаль.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Наши спортсменки выступают под флагом Объединённого мира борьбы.

Ранее на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в грузинском Батуми, произошёл инцидент на церемонии награждения. Украинская спортсменка Ирина Домбровская, завоевавшая бронзовую медаль, отказалась фотографироваться вместе с российской штангисткой Варварой Кузьминовой, ставшей серебряным призёром.