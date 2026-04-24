Украинская штангистка отказалась от фотографии с россиянкой на ЧЕ

На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в грузинском Батуми, произошёл инцидент на церемонии награждения. Украинская спортсменка Ирина Домбровская, завоевавшая бронзовую медаль, отказалась фотографироваться вместе с российской штангисткой Варварой Кузьминовой, ставшей серебряным призёром. Такой информацией делится ТАСС.

Победительницей соревнований стала представительница Финляндии Яннетте Юлисойни. Именно ей досталась золотая медаль. Кузьминова показала результат 244 килограмма в сумме рывка и толчка.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике стартовал 19 апреля и продлится до 26 апреля. Российские и белорусские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе, без национальной символики.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил мнение, что число бойкотов в отношении российских спортсменов будет снижаться. Об этом он заявил, комментируя отказ мужской сборной Украины по водному поло играть с Россией в матче за седьмое место на этапе Кубка мира. Министр подчеркнул, что такие случаи невыгодны самим участникам. По его мнению, именно поэтому количество бойкотов со временем сократится.