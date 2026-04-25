Россиянин Магомедов завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец Башир Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 65 кг он разгромил представителя Албании Ислама Дудаева со счётом 10:0.

В другой финальной встрече — в категории до 57 кг — россиянин Муса Мехтиханов уступил азербайджанцу Исламу Базарганову (6:8) и завоевал серебряную медаль.

23-летний Магомедов также является победителем Игр стран БРИКС и молодёжного мирового первенства. Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Все российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянки завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе. Призёрками стали Елизавета Смирнова в весовой категории до 50 килограммов и Светлана Липатова — до 59 килограммов.