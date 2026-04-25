25 апреля, 18:30

Россиянин Магомедов завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российский борец Башир Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 65 кг он разгромил представителя Албании Ислама Дудаева со счётом 10:0.

В другой финальной встрече — в категории до 57 кг — россиянин Муса Мехтиханов уступил азербайджанцу Исламу Базарганову (6:8) и завоевал серебряную медаль.

23-летний Магомедов также является победителем Игр стран БРИКС и молодёжного мирового первенства. Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Все российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

Украинская штангистка отказалась от фотографии с россиянкой на ЧЕ

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянки завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе. Призёрками стали Елизавета Смирнова в весовой категории до 50 килограммов и Светлана Липатова — до 59 килограммов.

Александра Мышляева
