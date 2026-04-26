В Сети заподозрили, что Ваня Дмитриенко сделал предложение Анне Пересильд

В социальных сетях распространились слухи о возможной помолвке певца Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд. Поводом для обсуждений стало украшение, которое заметили на безымянном пальце девушки.

Подписчики обратили внимание, что ранее кольца на этом месте у неё не было. Ни Дмитриенко, ни сама Пересильд официальных комментариев по поводу догадок поклонников пока не давали.

Ранее Юлия Пересильд высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко, назвав их союз потрясающим. На вопрос о том, станет ли она хорошей тёщей, актриса с юмором ответила, что уже считает себя таковой.