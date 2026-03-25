«Уже!» Юлия Пересильд с юмором ответила на вопрос о статусе тёщи в связи с романом дочери

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд в беседе с журналистами на премьере фильма «Космическая собака Лида» рассказала об отношении к союзу своей 16-летней дочери Анны с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко. Актриса положительно оценила отношения молодых людей.

«Потрясающий, потрясающий [союз]», — сказала она Пятому каналу.

На вопрос о том, станет ли она хорошей тёщей, Пересильд с юмором ответила, что уже является ей.

«Уже!» — добавила артистка.

Ранее Анна Пересильд поделилась подробностями о том, как выстраивает отношения с Ваней Дмитриенко. Юная артистка категорически против выяснения отношений с помощью драк или физической силы — основным способом улаживать недопонимания для неё остаётся разговор, пусть иногда и сопровождающийся резкими словами в пылу ссоры.

О романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко заговорили в начале 2025 года, когда девушка намекнула на отношения. Позже исполнитель пригласил её сняться в своём клипе. Весной того же года молодых людей заметили вместе на праздновании 16-летия Анны — тогда они не скрывали чувств и целовались. Официальное подтверждение отношений прозвучало недавно, также известно, что артисты уже познакомили друг друга со своими матерями.