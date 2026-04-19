Рано повзрослевшая Анна Пересильд объяснила, почему решила бросить школу

Актриса Анна Пересильд в прямом эфире с подписчиками честно рассказала о своих планах. Она призналась, что не видит себя в старших классах и решила закончить школу пораньше.

Пересильд рассказала о планах раньше закончить школу и поступить в институт. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anka.peresild_

По словам Анны, она очень рано повзрослела и теперь чувствует себя в школе не на своём месте. Ей странно находиться в привычной системе, где каждый живёт по-своему. Пересильд подчеркнула, что это не бунт и не желание выделиться, а осознанный шаг. Она хочет быстрее поступить в институт и сосредоточиться на карьере.

«Просто вот я конкретно поняла в какой-то момент, что я хочу закончить школу, поступать в институт, то есть уже начинать взрослую жизнь», — сказала Пересильд.

Она считает, что ранний переход на следующий этап даст ей больше свободы — и в учёбе, и в личном развитии.

«Очень хочется учиться и развиваться еще больше», — призналась актриса.

Раньше Анна Пересильд рассказывала, как строит отношения с Ваней Дмитриенко. Она категорически против драк и выяснения отношений с помощью силы. Главный способ решать проблемы для неё — разговор, даже если в ссоре иногда вылетают резкие слова.