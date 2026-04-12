«Аж плакать хочется»: 16-летняя Анна Пересильд пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Анна Пересильд заявила о кибербуллинге. В своём Telegram-канале 16-летняя дочь Юлии Пересильд сообщила, что столкнулась с волной негатива в Сети. Она также добавила, что осуждать других проще, чем анализировать собственную жизнь.

«Людям очень сложно перевернуть палец на себя и посмотреть на то, что происходит у них в жизни. Чаще всего там всё не так хорошо», — отметила актриса.

Пересильд выразила сожаление по поводу негативных комментариев в адрес талантливых людей в интернете. Она отметила, что подобные высказывания вызывают у неё сильные эмоциональные переживания. Пересильд также сообщила, что лично подвергается постоянной критике в сети, и признала, что ей трудно справляться с этим давлением. В заключение она обратилась к пользователям с призывом направить свою энергию на саморазвитие и построение собственной жизни, а не на проявление агрессии.

Ранее Анна Пересильд поделилась подробностями о том, как выстраивает отношения с Ваней Дмитриенко. Юная артистка категорически против выяснения отношений с помощью драк или физической силы — основным способом улаживать недопонимания для неё остаётся разговор, пусть иногда и сопровождающийся резкими словами в пылу ссоры.

О романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко заговорили в начале 2025 года, когда девушка намекнула на отношения. Позже исполнитель пригласил её сняться в своём клипе. Весной того же года молодых людей заметили вместе на праздновании 16-летия Анны — тогда они не скрывали чувств и целовались. Официальное подтверждение отношений прозвучало недавно, также известно, что артисты уже познакомили друг друга со своими матерями.