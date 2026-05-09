День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:52

100-летний ветеран Лыткин, которого обнял Путин, снова приедет на парад в Москву

Обложка © НИ МГСУ

Обложка © НИ МГСУ

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин — тот самый, кого на параде в прошлом году обнял президент России Владимир Путин, — собирается приехать на празднование 81-й годовщины Победы в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил его внук.

«Да, планирует», — сказал молодой человек, отвечая на вопрос, посетит ли его дедушка парад 9 Мая.

Иван Петрович воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Был артиллеристом-наводчиком, командовал знаменитой «сорокапяткой», потом служил в разведке. После войны остался в армии — служил в Алжире, Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. В этом году 10 апреля Ивану Латыкину исполнилось 100 лет.

Курсант сделал предложение возлюбленной на параде Победы в Благовещенске
Курсант сделал предложение возлюбленной на параде Победы в Благовещенске

В 2025 году после парада Путин подошёл к ветерану, они поговорили стоя, а на прощание президент обнял Лыткина.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • День Победы
  • ветераны
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar