100-летний ветеран Лыткин, которого обнял Путин, снова приедет на парад в Москву

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин — тот самый, кого на параде в прошлом году обнял президент России Владимир Путин, — собирается приехать на празднование 81-й годовщины Победы в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил его внук.

«Да, планирует», — сказал молодой человек, отвечая на вопрос, посетит ли его дедушка парад 9 Мая.

Иван Петрович воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Был артиллеристом-наводчиком, командовал знаменитой «сорокапяткой», потом служил в разведке. После войны остался в армии — служил в Алжире, Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. В этом году 10 апреля Ивану Латыкину исполнилось 100 лет.

В 2025 году после парада Путин подошёл к ветерану, они поговорили стоя, а на прощание президент обнял Лыткина.