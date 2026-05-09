Песков назвал День Победы святым праздником для всех россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибыл на парад Победы в Москве и назвал 9 Мая особым, святым праздником для всех граждан. Об этом он сообщил журналистам.

«С Днём Победы! С праздником! Настроение праздничное. Это святой праздник для всех абсолютно», — сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов с Днём Победы, отметив особое значение 9 Мая для страны. Градоначальник подчеркнул, что эта дата символизирует единство и мужество народа, прошедшего тяжёлые испытания Великой Отечественной войны.