«Сердца наполнены гордостью»: Собянин поздравил москвичей с Днём Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы с поздравлением по случаю Дня Победы, подчеркнув значение 9 Мая для страны. Он заявил, что сердца людей наполнены гордостью за подвиг предков. Поздравление столичного градоначальника было опубликовано в его Telegram-канале.

«День Победы — важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжёлые испытания Великой Отечественной войны», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что 9 Мая вызывает чувство гордости за подвиг поколения победителей и сохраняется в памяти народа. По словам мэра, память о героях Великой Отечественной войны будет жить вечно.

В завершение обращения он выразил благодарность и уважение защитникам страны. Собянин также отметил статус Москвы как города-героя и поздравил жителей с праздником.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В обращении глава Северной Кореи передал поздравления российскому руководству и народу, подчеркнув значимость памятной даты.