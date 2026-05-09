8 мая, 22:08

Российские космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили жителей страны с Днём Победы с борта Международной космической станции. Видеообращение опубликовал «Роскосмос».

Видео © Telegram / Роскосмос

С орбиты космонавты напомнили о подвиге поколения победителей и заявили, что именно благодаря мужеству и стойкости предков Россия сегодня может развивать науку, исследовать космос и строить будущее.

Сергей Микаев отметил, что с МКС особенно ясно видно, насколько хрупок мир и как важно сохранять то, что было отвоёвано ценой огромных жертв. По его словам, Победа в Великой Отечественной войне стала символом героизма и силы духа советского народа.

Кудь-Сверчков подчеркнул, что именно СССР освободил мир от фашизма, а Андрей Федяев поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, благодаря которым страна смогла не только восстановиться после войны, но и первой отправить человека в космос.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в письме российского лидера, текст которого зачитали в национальной программе туркменского телевидения «Ватан».

Обложка © Telegram / Роскосмос

Артём Гапоненко
