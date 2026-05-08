Путин поздравил Туркменистан с Днём Победы и указал на общую историю

Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в письме российского лидера, текст которого зачитали в национальной программе туркменского телевидения «Ватан».

«Примите мои искренние поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный праздничный день граждане России и Туркменистана с чувством глубокой благодарности чтят мужество наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались за свободу Родины и, ценой огромных жертв, спасли мир от фашизма», — написал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что память о героических страницах общей истории будет способствовать укреплению российско-туркменских отношений в духе углублённого стратегического партнёрства. Путин также попросил Бердымухамедова передать ветеранам и труженикам тыла, живущим в Туркмении, сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Ранее Путин одобрил предложение о подписании протокола, который вносит изменения в соглашение между Россией и Белоруссией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения. В документе говорится о поддержке инициативы Правительства России по корректировке действующего соглашения между Москвой и Минском.