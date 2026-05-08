Путин одобрил поправки к соглашению с Белоруссией о свободе передвижения

Президент России Владимир Путин одобрил предложение подписать протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения», — сказано в документе.

Напомним, базовое соглашение от 24 января 2006 года также предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства. Путин поручил Министерству внутренних дел России подписать указанный протокол, разрешив при необходимости вносить в его проект непринципиальные правки по согласованию с белорусской стороной.

