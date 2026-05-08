Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 18:13

Путин одобрил поправки к соглашению с Белоруссией о свободе передвижения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин одобрил предложение подписать протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения», — сказано в документе.

Напомним, базовое соглашение от 24 января 2006 года также предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства. Путин поручил Министерству внутренних дел России подписать указанный протокол, разрешив при необходимости вносить в его проект непринципиальные правки по согласованию с белорусской стороной.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведёт консультации с рядом дружественных государств. Речь идёт о придании Дню Победы над нацизмом международного статуса. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета Безопасности.

Александра Мышляева
