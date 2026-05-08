Путин: Лидеры дружественных стран лично прибыли в Москву на 9 Мая
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Некоторые лидеры дружественных России стран лично прибыли на мероприятия, посвящённые Дню Победы. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Лидеры <...> лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях», — сказал глава государства.
Ранее самолёт Роберта Фицо приземлился в российской столице. Пока неясно, посетит ли словацкий лидер Парад Победы, но завтра вечером у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.