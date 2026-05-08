Путин сообщил, что Россия обсуждает с партнёрами всемирный статус Дня Победы

Россия ведёт консультации с рядом дружественных стран о возможном придании Дню Победы над нацизмом международного статуса. Об этом заявил президент Владимир Путин. Вопрос обсуждался на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности.

«По линии администраций мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьёзного международного значения», — сказал он.

По его словам, цель инициативы — сохранить историческую память о событиях Второй мировой войны и роли советского народа в победе над нацизмом. Отдельно президент подчеркнул важность недопущения искажения истории и забвения подлинных героев войны. Он добавил, что Россия продолжает усилия по сохранению правды о жертвах, понесённых народами СССР в ходе войны.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В рамках визита также ожидается встреча Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.