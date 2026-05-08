Токаев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и встретится с Путиным
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в День Победы приедет в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров. Также ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
«Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву «дружественным шагом», — добавил он. Темами разговора лидеров станут ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии государственного визита президента России в Казахстан.
Ранее стало известно об аналогичном визите президента Узбекистана Шавката Мирзиёва. При этом ещё недавно заявлялось, что вместо традиционной поездки в Москву он примет участие в праздничных мероприятих на родине.
