Президент Узбекистана Мирзиёев передумал и вылетел в Москву на День Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом, хотя ранее сообщалось, что он собирается посетить мероприятия Ташкенте вместо традиционной поездки в Россию. Об этом объявила пресс-служба узбекского лидера.

«8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом», — гласит сообщение. Подробности программы и повестки переговоров пока не раскрываются.