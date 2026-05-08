Президент Узбекистана Мирзиёев передумал и вылетел в Москву на День Победы
Обложка © Life.ru
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом, хотя ранее сообщалось, что он собирается посетить мероприятия Ташкенте вместо традиционной поездки в Россию. Об этом объявила пресс-служба узбекского лидера.
«8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом», — гласит сообщение. Подробности программы и повестки переговоров пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Мирзиёев впервые за много лет не приедет на Парад Победы в Москву 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прилетел в Москву на празднование Дня Победы. Приглашены главы Абхазии и Южной Осетии — Бадра Гунба и Алан Гаглоев. Делегация из Республики Сербской Боснии и Герцеговины включает президента Синишу Карана и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.