День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 13:05

Президент Узбекистана Мирзиёев передумал и вылетел в Москву на День Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом, хотя ранее сообщалось, что он собирается посетить мероприятия Ташкенте вместо традиционной поездки в Россию. Об этом объявила пресс-служба узбекского лидера.

«8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом», — гласит сообщение. Подробности программы и повестки переговоров пока не раскрываются.

Песков рассказал, кто из иностранных журналистов будет работать на Параде Победы
Песков рассказал, кто из иностранных журналистов будет работать на Параде Победы

Ранее сообщалось, что Мирзиёев впервые за много лет не приедет на Парад Победы в Москву 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прилетел в Москву на празднование Дня Победы. Приглашены главы Абхазии и Южной Осетии — Бадра Гунба и Алан Гаглоев. Делегация из Республики Сербской Боснии и Герцеговины включает президента Синишу Карана и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • День Победы
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar